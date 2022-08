अब WhatsApp के जरिए भी SBI यूजर्स चेक कर सकते है अपना अकाउंट बैलेंस, जानिए प्रोसेस

जानें स्टेप्स:

सबसे पहले आपको SBI WhatsApp बैंकिंग सर्विस के लिए अपने अकाउंट को रजिस्टर करना होगा।

इन सर्विसेज को रजिस्टर करने के लिए बैंक के साथ रजिस्टर्ड अपने 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर से +917208933148 पर WAREG A/c No लिखकर SMS करना होगा।

रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद आपको +919022690226 पर Hi लिखकर भेजना होगा।

इसके बाद आपको Dear Customer, Welcome to SBI Whatsapp Banking Services! लिखा हुआ मैसेज मिलेगा।