बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि आधार कार्ड की एक्‍सपाइरी डेट भी होती है, जो आधार बनाने वाली संस्‍था UIDAI की ओर से निर्धारित की गई है।

रायपुर। आधार कार्ड एक जरुरी दस्‍तावेज के रूप में इस्‍तेमाल किया जाने वाला पहचान पत्र बन चुका है। इसके बिना आप किसी सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड एक्‍सपायर हो जाता है तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, पर इससे परेशान होने की जरूरत नहीं हैं, क्‍योंकि एक्‍सपायर आधार कार्ड को भी रिन्‍यू किया जा सकता है।

