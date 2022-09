campaign for women’s safety: छत्तीसगढ़ में बेटियों को सक्षम और सशक्त बनाएगा 'हमर बेटी-हमर मान' अभियान

रायपुर. छत्तीसगढ़ में बालिकाओं को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार 'हमर बेटी-हमर मान' अभियान की शुरुआत करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया है कि छत्तीसगढ़ सरकार बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'हमर बेटी-हमर मान' अभियान शुरू करने जा रही है। जिस समाज में बेटियां सुरक्षित और सशक्त हो, वह समाज निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है।

उन्होंने बताया है कि 'हमर बेटी-हमर मान' अभियान के तहत राज्य की पुलिस की महिला अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल, कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, छेडख़ानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और अधिकार जैसी बातों पर मार्गदर्शन देंगी और संवाद करेंगी।

