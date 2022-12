बाजार में मिल रही हाईब्रिड सब्जियां और फल, जिनका रंग को चोखा पर स्वाद सुगंध में धोखा

रायपुरPublished: Dec 20, 2022 11:36:53 am Submitted by: Sakshi Dewangan

Hybrid vegetables and fruits available in the market: सब्जियों की बात करें तो टमाटर, कद्दू, खीरा, लौकी, परवल, गाजर, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, करेला से लेकर शिमला मिर्च और हरी मटर भी अब हाइब्रिड आने लगी हैं। देखने में भी काफी सुंदर लगती हैं। फलों में आम, जाम, लीची, अनार, सेब, और संतरे के अलावा ज्यादातर मौसमी फल हाइब्रिड तरीके से उगाए जा रहे हैं।