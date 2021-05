रायपुर. कोविड पॉजिटिव दादी के इलाज का बिल पटाने निकले युवक को तमाचा जड़ने वाले मामले में राज्य सरकार (Chhattisgarh Government) ने सूरजपुर जिले कलेक्टर रणवीर शर्मा का तबादला कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने ट्वीट कर कलेक्टर रणवीर शर्मा के युवक से दुर्व्यवहार को लेकर इसकी घटना की निंदा की है।

सीएम भूपेश ने ट्वीट कर कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। यह बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणबीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं।

बहरहाल, राज्य सरकार ने रणवीर शर्मा को कलेक्टर सूरजपुर से स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रतीक्षारत) के पद पर पदस्थ किया है। वहीं रायपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरव कुमार सिंह को सूरजपुर जिले का नया कलेक्टर पदस्थ किया गया हैं।

वीडियो सामने आने के बाद आईएएस एसोसिएशन ने भी निंदा की है। एसोसिएशन ने ट्वीट कर कहा है कि हम इस व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। यह अस्वीकार्य है, सेवा और सभ्यता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सिविल सेवकों को सहानुभूति रखनी चाहिए और हर समय समाज को एक उपचारात्मक स्पर्श प्रदान करना चाहिए।

The IAS Association strongly condemns the behaviour of Collector Surajpur, Chhattisgarh.

It is unacceptable & against the basic tenets of the service & civility.

Civil servants must have empathy & provide a healing touch to society at all times, more so in these difficult times.