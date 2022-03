गंदा पानी या पेयजल की दिक्कत हो तो इन नंबरों पर करें कॉल

= नगर निगम ने 21 अफसरों को सौंपी जिम्मेदारी

रायपुर@ राजधानी में गर्मी शुरू होते ही कई वार्डों में पेयजल संकट, गंदा पानी आने की समस्या गहरा जाती है। इसे दूर करने के लिए नगर निगम ने 21 अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार को भाठागांव स्थित फिल्टर प्लांट (Filter Plant at Bhathagaon) परिसर में अधिकारियों की पेयजल को लेकर विशेष बैठक हुई, जिसमें अफसरों के मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं। इसके अलावा निदान 1100 (Diagnosis 1100) में संपर्क कर पानी की समस्या (water problem) की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

करीब 3 घंटे चली इस बैठक में पानी संकट पर विशेष चर्चा कर रूपरेखा भी बनाई गई। अमृत मिशन के सहायक अभियंता अंशुल शर्मा ने बैठक में जानकारी दी कि लोगों को पर्याप्त पेयजल मिले, इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। बैठक में अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी (Additional Commissioner Sunil Chandravanshi) बताया कि लोग अगर टुल्लू पंप का उपयोग ना करे तो अंतिम व्यक्ति तक पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकता है।

