प्रतिबंध के बाद भी जिले के आरा मिलों में कहवा लकड़ी की अवैध चिराई

अभनपुर के लमकेनी गांव में 25 मार्च को मुखबिर की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने आरा मिल में छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध काष्ठ जब्त किया गया। अवैध काष्ठ संग्रहण व चिरान की शिकायत के आधार पर डीएफओ विश्वेश कुमार के निर्देश पर उप वनमंडलाधिकारी विश्वनाथ मुखर्जी की टीम ने कार्रवाई की थी। ग्राम लमकेनी स्थित शुक्ला आरा मिल में 35 घनमीटर कहवा (अर्जुन) लकड़ी जब्त किया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कहवा (KAHWA) का बाजार मूल्य 5 से 7 लाख रूपए है। घटनास्थल से गाडि़यों भी वनकर्मियों ने जब्त किया

रायपुर। राज्य सरकार ने कहवा (KAHWA) की लकड़ी को औषधीय लकड़ी का दर्जा दिया है, लेकिन आरा मिल संचालक बेखौफ होकर कहवा लकड़ी की कटाई अपने आरा मिलो में कर रहे है। वन विभाग के अधिकारी आरा मिलों की जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का दावा करते है, लेकिन हकीकत विभागीय अधिकारियों के दावों से कोसों दूर है। प्रतिबंध के बावजूद जिले के आरा मिलों में प्रतिबंधित लकड़ी कहवा का खुलेआम आरा मिलो में कटाई करने के बाद फर्नीचर और कोयला बनाने में उपयोग किया जा रहा है।

