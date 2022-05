4 माह में सिर्फ 4 लोगों ने बर्तन बैंक का उठाया फायदा

रायपुर Published: May 31, 2022 09:44:34 am

दिनेश यदु @ रायपुर. राजधानी को प्लास्टिक मुक्त (plastic free) शहर बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ाते हुए रायपुर नगर निगम (Raipur Municipal Corporation) ने मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड में पहला बर्तन बैंक (Utensil Bank in Maulana Abdul Rauf Ward) खोला है। लेकिन चार माह में सिर्फ चार लोगों ने ही शादी-पार्टी में इसका फायदा उठाया है। इसकी मुख्य वजह प्रचार प्रसार की कमी बताई जा रही है।

निगम ने अनूठी पहल करते हुए बर्तन बैंक में शादी-ब्याह और बर्थडे (weddings and birthdays) जैसे फंक्शन में खाना बनाने से लेकर सर्व करने और खाने के लिए प्लेट और गिलास जैसे स्टील बर्तन की व्यवस्था कम की है। यहां गैस चूल्हा, गिलास, कटोरी समेत दूसरे बर्तन आसानी से और कम किराए पर दिए जाते हैं। बर्तन बैक का संचालन महिला स्व सहायता समूह (women self help group) की महिलाएं करती है।

महापौर एजाज ढेबर (Mayor Ejaz Dhebar) ने प्लास्टिक के डिस्पोज़ल और प्लेट का उपयोग बंद करने व स्व सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ सके, इस उद्देश्य से 11 जनवरी 2022 को बर्तन बैंक शुरू किययाथा। तब से अब तक केवल 4 बार ही बर्तनों का किराए पर उपयोग हुआ है। जिसमें दो बार जोन चार के कार्यक्रम में ले गये है। इसके अलावा एक व्यक्ति ने एक ड्रम और एक परिवार ने 10 सामानों का उपयोग किया है। इन सबसे चार माह में कुल जमा 3400 रुपए मिले हैं। वही भाटागांव की महिला स्व सहायता समूह के बर्तन बैंक अभी तक सिर्फ दो बार लोगों ने ले गया है। रायपुरा ,अमलीडीह व मौदहापारा का यही स्थिति है।

बर्तन बैंक में सामान का किराया प्लास्टिक गिलास व कटोरी से कम पड़ता है। जहां डिस्पोजल गिलास 35-35 रुपये में 50 मिलती है, वहीं बर्तन बैंक से 100 रुपये में 120 स्टील गिलास मिल जाती है। मिलता है। वही स्टील कटोरी के जगह प्लास्टिक कटोरी ने ले लिया है। लोग बर्तन बैंक ना जाकर बाजारों से डिस्पोजल गिलास व कटोरी खरीद लेते हैं। जानकारों का कहा है कि निगम अगर सख्त हो तो लोग प्लास्टिक की जगह स्टील की गिलास व कटोरी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों में बड़े गंज और कढ़ाई भी यहां मामूली किराए में उपलब्ध है, लेकिन लोग कार्यक्रम के लिए पंडाल लगाने किराया भंडार जाते है, तो बर्तन भी वही से ले आते हैं। इसके चलते बर्तन बैंक नही जाते हैं। बर्तन बैंक में सामान का किराया प्लास्टिक गिलास व कटोरी से कम पड़ता है। जहां डिस्पोजल गिलास 35-35 रुपये में 50 मिलती है, वहीं बर्तन बैंक से 100 रुपये में 120 स्टील गिलास मिल जाती है। मिलता है। वही स्टील कटोरी के जगह प्लास्टिक कटोरी ने ले लिया है। लोग बर्तन बैंक ना जाकर बाजारों से डिस्पोजल गिलास व कटोरी खरीद लेते हैं। जानकारों का कहा है कि निगम अगर सख्त हो तो लोग प्लास्टिक की जगह स्टील की गिलास व कटोरी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों में बड़े गंज और कढ़ाई भी यहां मामूली किराए में उपलब्ध है, लेकिन लोग कार्यक्रम के लिए पंडाल लगाने किराया भंडार जाते है, तो बर्तन भी वही से ले आते हैं। इसके चलते बर्तन बैंक नही जाते हैं। नगर निगम आयुक्त प्रभात मलिक (Municipal Commissioner Prabhat Malik) कहा कि बर्तन बैंक को लोगों तक पहुंचाने के लिए 70 वार्डों के सामुदायिक भवनों के कार्यक्रम में अनिवार्य करेंगे। इसके अलावा एक जुलाई से प्लास्टिक बंद करने जा रहे है। यह भी पढ़ें - एक दर्जन से ज्यादा बिजली खंभे टूटे, एक खंभे के दाम 60 हजार

