छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स की बड़ी रेड, पूर्व चीफ सेक्रेटरी समेत इन कारोबारियों के 100 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में गुरुवार सुबह सेंट्रल आयकर विभाग की टीम ने चीफ सेक्रेटरी, रायपुर मेयर एजाज ढेबर समेत कई कारोबारियों के 100 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी है। जांच में दिल्ली से आई 500 अफसर व 200 सेंट्रल फोर्स की टीम जांच में जुटी हुई है। सुबह करीब 7 बजे से छापेमारी की कार्रवाई जारी है।

सूत्रों का कहना है बड़े इनपुट केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम को मिली थी, जिसके आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है छापेमारी के बाद कई चौकाने वाले खुलासे हो सकते है। फिलहाल रायपुर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर अभी इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई चल रही है। 500 से ज्यादा आईटी के अधिकारी, जिसमें सेंट्रल, जीएसटी और सेल टैक्स विभाग के अफसर शामिल हैं। अभी भी अधिकारियों का लगातार आना कारोबारियों के ठिकानों पर जारी है।

कानों-कान नहीं हुई किसी को खबर

चौकानें वाली बात ये है कि इस पूरी कार्रवाई में किसी को भी कानों-कान खबर नहीं थी। लोकल पुलिस तो दूर लोकल आईटी टीम को भी इस कार्रवाई की कोई सूचना नहीं थी। कहा जा रहा है कि आईटी की टीम ने शिकायत पर यह कार्रवाई की है। आपको बता दें इस पूरी कार्रवाई में सेंट्रल डिपार्टमेंट की कई अलग-अलग एजेंसियां शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार महापौर एजाज ढेबर, रेरा चेयरमैन व पूर्व चीफ सेक्रेटरी विवेक ढांढ, होटल कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा, पार्लर व ट्यूटोरियल संचालक मिनाक्षी टुटेजा, हास्पीटल संचालक ए. फरिश्ता, सीए संजय संचेती, सीए कमलेश जैन, शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया, सीए अजय सिंधवानी, आबकारी विभाग के ओएसडी और बेवरेज कारपोरेशन के एमडी अरूणपति त्रिपाठी सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की खबर सामने आई है।

