IND-NZ ODI in Raipur: भारत-न्यूजीलैंड बीच होने वाले मैच के टिकट पाने का एक और मौका, जानिए कैसे कर सकेंगे बुक...

IND-NZ ODI in Raipur: रायपुर (IND vs NZ Match in Raipur) में 21 जनवरी को होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले को लेकर प्रदेशवासियों में जबर्दस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में मैच के लिए मेंटेनेंस और मैदान तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।

IND-NZ ODI in Raipur: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ Series 2023) के बीच दूसरा डे-नाइट वनडे क्रिकेट मैच के लिए खेल प्रेमियों में अच्छा खासा उत्साह देखने मिल रहा है, जहां 21 जनवरी को होने वाले इस महा मुकाबले के ऑनलाइन टिकट 11 जनवरी से ऑनलाइन वेबसाइट पर बिकने शुरू हुए थे, जहां महज चंद घंटो में ही सारे टिकट बिक गए। भारत और न्यूजीलैंड (New Zealand Tour of India 2023) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। रायपुर (IND vs NZ Match in Raipur) के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 21 जनवरी को सीरीज (India vs New Zealand ODI Series 2023) का दूसरा मुकाबला होना है