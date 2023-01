IND vs NZ 2nd ODI Pitch Report: रायपुर में विराट-रोहित करेंगे धमाल या गेंदबाजों की होगी बल्ले-बल्ले, जानें कैसी है यहां की पिच

रायपुरPublished: Jan 18, 2023 01:52:39 pm Submitted by: CG Desk

IND vs NZ 2nd ODI Pitch Report: रायपुर (IND vs NZ Match in Raipur) में 21 जनवरी को होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले को लेकर प्रदेशवासियों में जबर्दस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।भारत-न्‍यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में पिच से जानें किसे मदद मिलेगी

IND vs NZ 2nd ODI Pitch Report