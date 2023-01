IND Vs NZ 2nd ODI: भारत-न्यूजीलैंड के सितारे पहुंचे रायपुर, एयरपोर्ट से होटल तक खिलाड़ियों को देखने प्रशंसक रहे बेताब, देखें VIDEO

रायपुर

IND Vs NZ 2nd ODI: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा मैच (India vs New Zealand 2nd ODI) शनिवार, 21 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे वनडे मुकाबले को लेकर प्रदेशवासियों में जबर्दस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

