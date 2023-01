IND vs NZ 2nd ODI Pitch Report, Weather Forecast: रायपुर में बरसेंगे बदरा या होगी रनों की बारिश, भारत-न्यूजीलैंड का मैच क्या मौसम बिगाड़ देगा?

रायपुरPublished: Jan 20, 2023 12:51:00 pm Submitted by: CG Desk

IND vs NZ 2nd ODI Pitch Report, Weather Forecast: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा मैच (India vs New Zealand 2nd ODI) शनिवार, 21 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम ( Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium ) में खेला जाएगा। IND vs NZ 2nd ODI Pitch Report, Weather Forecast...

IND vs NZ 2nd ODI Pitch Report, Weather Forecast