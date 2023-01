IND vs NZ Match in Raipur: भारत- न्यूजीलैंड वनडे मैच 21 को, टिकट की आनलाइन बुकिंग 12 से, जानिए टिकट की दरें और भी बहुत कुछ...

Jan 09, 2023

IND vs NZ Match in Raipur : भारत और न्यूजीलैंड (New Zealand Tour of India 2023) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। टिकट के लिए स्टूडेंट्स के लिए ऑफर भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ की ओर से प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी गई।

