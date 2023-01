IND vs NZ ODI Series: रायपुर में होने वाले मैच की टिकटों की बिक्री इस दिन से होगी शुरू, जानें कितनी है कीमत...

IND vs NZ Match in Raipur : भारत और न्यूजीलैंड (New Zealand Tour of India 2023) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा डे-नाइट वनडे मैच 21 जनवरी 2023 को नवा रायपुर (India vs New Zealand 2nd ODI) स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

