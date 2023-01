Ind vs Nz ODI 21 को : रायपुर में इस दिन पहुंचेंगे विराट-रोहित समेत टीम इंडिया के खिलाड़ी, स्टूडेंट अपनी आईडी दिखाकर कम रेट में खरीद सकेंगे टिकट...

रायपुरPublished: Jan 09, 2023 03:56:25 pm Submitted by: CG Desk

IND vs NZ Match Ticket Price: इंटरनेशनल मैच (IND vs NZ Match in Raipur) में स्कूल-कॉलेज के स्टूडेंट्स को 300 रुपए में टिकट मिलेंगे। इसके लिए उन्हें आईडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा। स्टूडेंट्स के लिए मैनुअल टिकट भी बेचे जाएंगे।

विराट-रोहित पहुंचेंगे रायपुर फ़ाइल फोटो