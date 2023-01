IND-NZ ODI in Raipur: भारत-न्यूजीलैंड वनडे मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग फिर हुई शुरू, ऐसे करें फटाफट बुक...

रायपुरPublished: Jan 18, 2023 04:04:00 pm Submitted by: CG Desk

IND-NZ ODI in Raipur: भारत-न्यूजीलैंड (India vs New Zealand Match in Raipur Tickets Booking) वनडे मैच की टिकट अब आपको घर बैठे मिल सकती है। रायपुर में 21 जनवरी को होने वाले भारत-न्यूजीलैंड सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले के टिकट की बुकिंग 18 जनवरी शाम 4 बजे से फिर शुरू हो गई है। यहां पढ़ें ऑनलाइन टिकट बुक (India vs New Zealand Match in Raipur Tickets Booking) कराने का पूरा प्रोसेस।

IND-NZ ODI in Raipur