Indigo ने शुरू की प्रयागराज के लिए नई फ्लाइट, प्रथम यात्री को उपहार देकर किया स्वागत

Indigo New flight : आज प्रयागराज से रायपुर (Prayagraj to raipur) एयरपोर्ट (Airport) पहुंचने पर यात्रियों को फूल की माला पहनाकर उनका (New Flight) स्वागत किया गया।