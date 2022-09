Instagram Reels की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है. लाखों लोग रोजाना इन शॉर्ट वीडियोज यानी रील्स को एन्जॉय करते हैं. इन्हें आप ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि खुद भी क्रिएट कर सकते हैं. क्या हो अगर आपको कोई रील पसंद आए और आप उसे डाउनलोड करना चाहते हों?

How to Download Instagram Reels: रायपुर. इंस्टाग्राम रील्स टाइमपास करने का नया तरीका बन चुकी हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई रील पसंद आती है और आप उसे डाउनलोड या सेव करना चाहते हैं. इंस्टाग्राम पर आपको इसका कोई ऑप्शन नहीं मिलता है. इसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप्स का सहारा लेना होता है. आइए जानते हैं आप कैसे इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोड कर सकते हैं



Instagram Reels की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है. लाखों लोग रोजाना इन शॉर्ट वीडियोज यानी रील्स को एन्जॉय करते हैं. इन्हें आप ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि खुद भी क्रिएट कर सकते हैं. क्या हो अगर आपको कोई रील पसंद आए और आप उसे डाउनलोड करना चाहते हों.



वैसे तो आप इन रील्स को शेयर और लाइक कर सकते हैं, लेकिन इन्हें डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है. इंस्टाग्राम पर आपको आधिकारिक रूप से इन रील्स को डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा.

अगर आप Instagram Reels को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना होगा.



कैसे डाउनलोड होंगी Instagram Reels

इंस्टाग्राम रील्स को डाउनलोड करने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है. इसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप्स का ही सहारा लेना होगा. अगर आप थर्ड पार्टी ऐप यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप Screen Recording का इस्तेमाल करके रील्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं.



एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर आपको Video Downloader For Instagram डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा.

Video Downloader For Instagram ऐप ओपन करने के बाद आपको Top Apps के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. यहां आपको इंस्टाग्राम का विकल्प मिलेगा. अब आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगइन करना होगा.

इंस्टाग्राम ऐप पर जाने के बाद आपको उस रील को खोजना होगा, जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं. यहां आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं.