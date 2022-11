महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, छत्तीसगढ़ के इस योजना के तहत घर में पहुंच रहा न्याय

International Day for the Elimination of Violence against Women: महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं. आज भी बहुत सारे देशों में उन्हें वो अधिकार नहीं मिले हैं जिससे कहा जाए कि वे एक स्वस्थ समाज में रह रही हैं. फिर भी घरेलू हिंसा एक अलग ही मुद्दा उभर कर सामने आया है. जिससे यह समस्या सामाजिक होने के साथ साथ पारिवारिक मूल्यों, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से भी गहरा संबंध रखती है.

हमर अंगना योजना के तहत उन महिलाओं को न्याय दिला रहे हैं जो घरेलू हिंसा या अन्य किसी तरह की हिंसा की शिकार हैं. राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए उन गांव में कैंप लगाया जाता है जहां इस तरह की शिकायत मिल रही है. जिला कोर्ट के जज की उपस्थिति में पीड़ित के घर पहुंचकर अस्थायी अदालत लगाई जाती है. इसमें सुनवाई का प्रविधान रखा जाता है. पीड़ित के अलावा आरोपित पक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाता है. न्यायाधीश संबंधित थाना प्रभारी व तहसीलदार को मानिटरिंग के निर्देश भी देते हैं. पढ़ना जारी रखे