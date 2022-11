IT Raid in Chhattisgarh : डेढ़ करोड़ कैश, 50 लाख की ज्वैलरी जब्त, 3 दिन और होगी कार्रवाई

रायपुर Published: Nov 11, 2022 01:33:20 pm Submitted by: Karunakant Chaubey

IT Raid in Chhattisgarh : इस समय रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सक्ती और बाराद्वार स्थित लोहा, कोयला, रियल एस्टेट कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों के 33 ठिकानों पर जांच चल रही है।

रायपुर। आयकर विभाग को लोहा, कोयला, रियल एस्टेट कारोबारियों एवं ट्रांसपोर्टरों के ठिकानों से जांच के दौरान गुरुवार को 2.50 करोड़ नकदी और 1.50 करोड़ की ज्वैलरी मिली। (IT Raid in Chhattisgarh) लेकिन हिसाब नहीं देने पर आईटी अधिकारियों ने 1.50 करोड़ नकदी और 50 लाख की ज्लैवरी को जब्त कर लिया। रायगढ़ और सक्ती में 6 लॉकर मिलने के बाद इसे सील कर दिया गया है। (IT Raid in Chhattisgarh) वहीं करोड़ों रुपए के जमीन एवं प्रॉपर्टी के दस्तावेज, निवेश के पेपर और शेल कंपनियों के दस्तावेज मिले हैं। इस समय रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सक्ती और बाराद्वार स्थित लोहा, कोयला, रियल एस्टेट कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों के 33 ठिकानों पर जांच चल रही है। रायपुर के एक ठिकाने पर जांच पूरी करने के बाद टीम देर शाम को लौट गई है। अन्य ठिकानों पर जांच अभी 3 दिन और चलने की संभावना जताई जा रही है।