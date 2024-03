छत्तीसगढ़ में IT का छापा, जमीन और फाइनेंस से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों में दी दबिश

रायपुरPublished: Mar 21, 2024 02:58:36 pm Submitted by: चंदू निर्मलकर

IT Raid in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के जमीन कारोबार और फाइनेंस से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। (IT Raid in Raipur) टीम यहां रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में रियल इस्टेट कारोबारी के यहां छापामार कार्रवाई कर रही है। खबरों की माने तो पिछली सरकार में सत्ता के क़रीब रहे कुछ पूर्व नौकरशाह और कारोबारियों के निवेश संबंधी कड़ी जुड़ने के बाद आयकर की टीम ने यह कार्रवाई की है।