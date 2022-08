CG Breaking: छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर तड़के सुबह IT की रेड, राजधानी रहित अन्य ठिकानों पर अलग-अलग टीमों ने दी दबिश

तड़के सुबह कई कारोबारियों के ठिकानों पर IT की अलग-अलग टीमों ने छापेमार कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी IT की टीमों ने दबिश दी है।

रायपुर। प्रदेश में फिर से आयकर विभाग IT ने कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार हो रहे IT छपेमेरी से सियासत गरमा गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्र की सरकार पर केंद्रीय संस्थाओं के दुरूपयोग का इलज़ाम लगते रहे हैं। हालिया मामले में IT ने सुबह तड़के 6 बजे राजधानी रायपुर सहित कारोबारियों के कई अन्य ठिकानों में दबिश दी। जानकारी के मुताबिक IT की टीमें मोवा स्थित लक्सोरा, फरिश्ता काम्प्लेक्स और वोल्फोर्ट सिटी में छापेमार कार्रवाई कर रही हैं| IT ने सभी कारोबारियों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं| ठिकानों को सील कर तलाशी की कार्रवाई जारी है|