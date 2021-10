रायपुर. JioDown: फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सप्प के बाद अब छत्तीसगढ़ में जियो का नेटवर्क ठप हो गया है। जियो का नेटवर्क अचानक बंद होने से जियो के सभी उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में जिओ के लाखों कस्टमर हैं। प्रदेश में ऐसे लाखों लोग हैं जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं। वहीं अब अचानक नेटवर्क नहीं होने से लोग परेशान हैं। जिससे लोगों काम भी बाधित हो रहा है।

बुधवार सुबह 9 बजे जियो उपभोक्ताओं के मोबाइल में नेटवर्क आने बंद हो गए। इसके साथ ही मोबाइलों में आउटगोइंग, इनकमिंग कॉल सुविधा के साथ इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठप हो गई। इसके कुछ देर बाद प्रीपेड उपभोक्ताओं के साथ भी ऐसा ही हुआ। अचानक नेटवर्क जाने से उपभोक्ता परेशान हो गए।

तमाम उपभोक्ताओं ने इसकी वजह जानने के लिए कस्टमर केयर हेल्पलाइन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी संपर्क नहीं हो सका। जिसके बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कुछ ही मिनटों में #jiodown ट्रेंड करने लगा। वहीं जियो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लोगों को हो रही असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है और कहा इसे जल्दी ही सुधार दिया जाएगा।

इससे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सेवाएं करीब छह घंटे तक अचानक बंद हो गई थी। सोशल नेटवर्किंग की दिग्गज कंपनी में यह आउटेज एक महीने से भी कम समय में दूसरी बार हुआ है। इधर, जियो नेटवर्क अचानक बंद होने के बाद #jiodown ट्विटर पर करने लगा। वहीं कस्टमर्स ने जियो नेटवर्क बंद होने पर मजेदार कमेंट करने से पीछे नहीं रहे।

लव रैकवार ने मुन्ना भाई एमएमबीएस फिल्म का फनी मोमेंट के एक पिक्चर को ट्वीट किया है और लिखा है मस्त है अपुन को भी करना है।

