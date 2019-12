कर्नाटक उपचुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर रमन सिंह ने येदियुरप्पा को दी बधाई

रायपुर. कर्नाटक में 15 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा की इस जीत पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को जीत की बधाई दी है।

रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा, कर्नाटक उपचुनाव में पार्टी को प्रचंड जीत के लिए बीएस येदियुरप्पा को बहुत-बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके नेतृत्व में कर्नाटक विकास में मील का पत्थर साबित करेगा।

Hearty Congratulations to CM @BSYBJP ji for the enormous victory in bypoll elections. I hope and believe that under the leadership of Yediyurappa ji karnataka will achieve new milestone of development.