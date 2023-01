14 जनवरी की रात को समाप्त होगा खरमास, 15 से शुरू होंगे मांगलिक कार्य, इस साल 70 दिनों तक है शुभ मुहूर्त

रायपुरPublished: Jan 12, 2023 11:43:43 am Submitted by: Sakshi Dewangan

Kharmas will end on night of January 14: सूर्य के धनु से मकर राशि में प्रवेश होने पर 14 जनवरी को खरमास समाप्त हो जाएगा और 15 जनवरी से विवाह समेत अन्य मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। इस साल दिसंबर तक 70 दिन विवाह की शहनाइयां बजेंगी। इनमें 44 दिन विवाह के विशेष मुहूर्त हैं।