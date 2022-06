विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज,जानिए क्यूँ है यह खास

WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर सालाना हर 10 में से एक व्यक्ति खाद्य जनित रोगों का शिकार होता है।

रायपुर. हर साल 7 जून को विश्वभर में 'विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस' यानी की 'वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे' 'मनाया जाता है। इसे मनाने की एक मात्र यही वजह है कि लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है, जो खराब खाने का सेवन करने की वजह से गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। साथ ही इस बात को सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके।



World Food Safety Day का महत्व

WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर सालाना हर 10 में से एक व्यक्ति खाद्य जनित रोगों (Foodborne Diseases) का शिकार होता है। जहां सुरक्षित खाद्य पदार्थ अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, वहीं असुरक्षित खाद्य पदार्थ कई तरह की बीमारियों की वजह बन सकते हैं। खराब फूड क्वालिटी सेहत पर बुरा असर डालती है जिससे किसी व्यक्ति के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। इससे Micronutrient Deficiencies, गैर संक्रामक और संक्रामक रोगों के साथ मानसिक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।



खाद्य जनित रोग आमतौर पर आंखों से नहीं दिखते और संक्रामक, टॉक्सिक होते हैं. World Food Safety Day का लक्ष्य इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाना है कि हर स्टेज में फसल का उत्पादन, भंडारण, वितरण, इसे तैयार करने और खाने तक में खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखा गया हो।



क्या है इस साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम

WHO के मुताबिक, World Food Safety Day वैश्विक स्तर पर 7 जून का मनाया जाता है। हर वर्ष इस दिन के लिए एक थीम तय की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मार्च में World Food Safety Day की थीम की घोषणा की थी। इस साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम है, 'Safer food, better health' । WHO ने इसके लिए एक कैम्पेन भी लॉन्च किया है, जिससे वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा मिल सके।



क्या है इसका इतिहास

साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने World Food Safety Day की शुरुआत की थी जिससे महत्वपूर्ण फूड सेफ्टी के मुद्दे को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस (FAO) ने संयुक्त रूप से सदस्य देशों और दूसरे साझेदारों के सहयोग से वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की शुरुआत की थी।



वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे (World Food Safety Day) का मकसद फूड सिस्टम्स में बदलाव लाना है जिससे अच्छे स्वास्थ्य और खाद्य जनित रोगों से बचा जा सके। ये दिन उन प्रयासों को मजबूत करने का भी अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो खाना हम खा रहे हैं, वो सुरक्षित हो और वैश्विक स्तर खाद्य जनित रोगों के बोझ को कम किया जा सके