शहर के कृष्णा को अमेजन से पौने तीन करोड़ का ऑफर, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के पद पर दी पोस्टिंग

आईआईटी में पढ़ाई के दौरान ही उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनी सोनी ने जापान में जॉब ऑफर किया था। कृष्णा इन दिनों स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्पेन में मैनेजमेंट की इंटर्नशिप कर रहे हैं, जहां वे वैश्विक बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। इस अनुभव ने उनके प्रोफाइल को और मजबूत बनाया। अमेजन में इससे पहले वे इंटर्नशिप कर चुके हैं। इंटर्नशिप के बाद उनकी प्रतिभा को देखते हुए कंपनी ने उन्हें सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के पद पर जॉब ऑफर किया गया है।

….