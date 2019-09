गुजरात के कारोबारी ने कांग्रेस नेता के साथ की लाखों की धोखाधड़ी, दिए थे 12 चेक

रायपुर. सदरबाजार निवासी कांग्रेस नेता (Congress leader) को गुजरात के कारोबारी ने (Businessman of Gujarat) चेक से भुगतान करने का हवाला देते हुए 28 लाख 31 हजार 452 रुपए का कोलतार पिच मंगवाया और फिर फोन बंद कर (Crime in raipur) लिया। कांग्रेस नेता ने आरोपी के खिलाफ खमतराई पुलिस को शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर (Fraud case in chhattisgarh) दी है।

कांग्रेस के पूर्व जिला शहर अध्यक्ष इंदरचंद धाड़ीवाल ने पुलिस को बताया कि भनपुरी में उनके पुत्र राजेश धाड़ीवाल की रायपुर तार प्रोडक्ट्स के नाम से फर्म है। मार्च 2019 में बड़ौदा निवासी ए.आर. लेमिनेटर फर्म के संचालक अमिनेश उर्फ अमित देसाई ने रायपुर आकर संपर्क किया और 28 लाख रुपए का कोलतार पिच खरीदने का सौदा किया। सौदा तय होने पर कारोबारी ने चेक के माध्यम से भुगतान करने की बात कही। कारोबारी की बातों में आकर कांग्रेस नेता ने कोलतार पिच बड़ौदा भिजवा दिया और भुगतान के लिए चेक बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। कारोबारी से फोन कर पैसा मांगा तो पहले पैसे देने की बात कही और फिर फोन उठाना बंद कर दिया। कांग्रेस नेता की शिकायत पर पुलिस ने केस में विवेचना शुरू कर दी है।

आरोपी के तीन चेक लगातार हुए बाउंस

बड़ौदा के ठग ने कांग्रेस नेता को 12 चेक साइन करके दिए हुए थे। सभी चेक में अलग-अलग डेट थी। माल भेजने के बाद जब पहला चेक बाउंस हुआ तो दूसरे चेक में पूरा अमाउंट भरकर कारोबारी ने लेने की बात कही। इस तरह तीन ट्रक कोलतार पिच शातिर ठगों ने कांग्रेस नेता का हजम कर लिया। इससे परेशान होकर कांग्रेस नेता ने 21 जून को लीगल नोटिस भेजा था और 7 दिन के अंदर भुगतान करने की बात कही थी। कांग्रेस नेता द्वारा लीगल नोटिस भेजने के बात भी बड़ौदा के ठगों ने भुगतान नहीं किया है।

सदरबाजार निवासी पीडि़त ने बड़ौदा के कारोबारियों के खिलाफ शिकायत दी है। शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे।

- रमाकांत साहू, निरीक्षक, खमतराई (रायपुर)