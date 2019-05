छत्तीसगढ़ में गर्मी ने तोड़ा पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड, गर्म हवा व तेज धूप से पारा पहुंचा 47 डिग्री

रायपुर. राजधानी में गुरुवार (Thursday) को सुबह आठ बजे से ही असहनीय और तीखी गर्मी पडऩे लगी है। सुबह से ही घर से निकलना मुश्किल हो गया था। चाहे राहगीर हो या बाइक सवार सभी कुछ चलते ही गर्मी बेहाल हो रहे थे। जैसे-तैसे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पा रहे थे। हर कोई दिनभर हर एक घंटे सूखे कंठ को ठंडे पानी (Chilled Water) से तर-बतर करते नजर आ रहे थे।

पिछले साल (Last year) का रेकॉर्ड टूटा:

इस साल मई माह (May Month) का पिछले साल (Last year) का रिकार्ड (Record) भी टूट गया है। गुरुवार (Thursday) को अधिकतम तापमान 45.0 डिग्री रहा। पिछले साल मई में अधिकतम Temperature 30 मई को 43.8 डिग्री दर्ज किया गया था। पिछले साल का रिकार्ड (Record) तो बुधवार को ही टूट गया था, क्योंकि बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री था। मौसम विभाग (Weather Department) में दर्ज आंकड़े के अनुसार रायपुर में सर्वाधिक अधिकतम तामपान 47.9 डिग्री में 1988 दर्ज किया गया था। शुक्रवार (Friday) को भी राजधानी में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। आकाश मुख्यत: साफ रहेगा।

दो दिन बाद फिर बदलेगा मौसम (Weather): मौसम विज्ञानी पीएल देवांगन ने बताया कि पश्चिम की ओर एक द्रोणिका (Triangle) बन रही है। जो Chhattisgarh की तरफ आ रही है।

इतना फर्क क्यों?: मौसम विभाग (Weather Department) आदर्श परिस्थितियों में तापमान मापता है। विभाग सीधे सूर्यकिरणों का तापमान नहीं मापता, जबकि सडक़ पर चलने वाला आम आदमी इन्हीं सूर्य किरणों को सहता है। मौसम विभाग (Weather Department) गर्म हवा का तापमान मापता है।

पिछले 10 साल का आंकड़ा (Figure of last 10 years) (डिग्री में)

वर्ष अधिकतम तापमान

2009 - 46.1

2010 - 45.8

2011 - 43.8

2012 - 46.3

2013 - 46.6

2014 - 45.3

2015 - 46.2

2016 - 44.1

2017 - 45.6

2018 - 44.3

गुरुवार को प्रमुख शहरों का तापमान (Temperature of cities on Thursday)

Raipur - 45.0

माना एयरपोर्ट - 44.5

Bilaspur - 44.6

पेंड्रारोड - 41.8

अंबिकापुर - 41.4

जगदलपुर - 42.4

दुर्ग - 43.2

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter और Instagram पर ..

CG Lok sabha election Result 2019 से जुड़ी ताज़ातरीन ख़बरों, LIVE अपडेट तथा चुनाव कार्यक्रम के लिए Download करें patrika Hindi News