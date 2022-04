दिल्ली में प्रदेश की बात नहीं रख पाते हमारे नेता, हम पर बनाते हैं दबाव

पत्रिका इंटरव्यूः मशहूर पुरातत्वविद पद्मश्री अरुण कुमार शर्मा की खरी-खरी- हमें कैसे मिलेगा वर्ल्ड हैरिटेज का दर्जा

दिनेश यदु @ रायपुर. वैसे तो छत्तीसगढ़ धान के कटोरे (chhattisgarh rice bowls)के नाम से पूरे देश में मशहूर है, लेकिन कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी हमारा राज्य किसी भी राज्य से पीछे नही हैं। छत्तीसगढ़ की धरती में प्राचीन संस्कृति, कला व जीवन जीने की शैली के साथ ही कई रहस्य दबे हुए हैं। समय-समय पर खुदाई होने से अतीत में घटी घटनाओं के सबूत सामने आते हैं। इससे हमे पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे जीवन यापन करते थे। सिरपुर की बात करें या अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग (Chhattisgarh Archaeological Department) द्वारा राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर दूर लखौली के पास स्थित रींवागढ़ में की गई खुदाई की। इन स्थानों से जल्द ही वैभवशाली इतिहास से जुड़े तथ्य सामने आने वाले हैं। बुधवार को सुबह 89 वर्षीय मशहूर पुरातत्वविद पद्मश्री अरुण कुमार शर्मा (Archaeologist Padmashree Dr. Arun Kumar Sharma) रीवा उत्खनन स्थल पहुंचे थे। इस दौरान पद्मश्री डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने खनन से मिले वस्तुओं की जानकारी साझा की।

Question :- पुरातात्विक उत्खनन में आपकी दिलचस्पी कैसे जगी और उसका उद्देश्य क्या है?

Answer :- मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या (Ayodhya, the birthplace of Lord Ram) में है, यह साबित करना था। इस पर अन्य समुदायों द्वारा उनके अपने धार्मिक स्थल का दावा किया गया। लेकिन आज राम मंदिर है, यह साबित हो गया। अब मेरा पूरा ध्यान हमारे प्रदेश पर है, जहां पर कला व संस्कृति का भंडार है, जिसे पूरे विश्व तक पहुंचाना हैं।

