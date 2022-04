शेर हो या अमेरिका की मकाउ , सबको देनी पड़ रही ठंडी हवा

- हर एक घंटे कर रहे हैं पानी का छिड़काव

दिनेश यदु @ रायपुर. मौसम की तपिश इंसान हो या जानवर सभी को बेचैन कर रही है। यही वजह है कि जंगल का राजा हो या पक्षी, सभी को ठंडी हवा देनी पड़ रही है। जंगल सफारी (Jungle Safari) और नंदनवन (Nandanvan Bird Sanctuary) में उनके बाड़ों में कूलर-पंखे लगाए गए हैं। इसके अलावा खस व नेट लगाकर तपिश कम की जा रही है। कुछ पक्षियों के बाड़े में हर घंटे पानी का छिड़काव करना पड़ रहा है। नंदनवन के पक्षी विहार में हर तीन से चार घंटे में बाड़े का तापमान देख रहे हैं।

विदेशी पक्षी 30 से 35 डिग्री तक का तापमान सहन कर सकते हैं। इससे अधिक होने पर उनकी सेहत बिगड़ जाती है। इसलिए गर्मी का असर कम करने के लिए बाड़े में कूलर, खस व पानी के साथ फौव्वारे भी लगाए गए हैं। जंगल सफारी में खास इंतजाम जंगल सफारी में शेर, भालू के बाड़े को भी कूलर से ठंडा रखा जा रहा है। गर्मी अधिक पड़ने की वजह से बाड़े में रहने वाले वन्यप्राणियों को बेचैनी महसूस होती है। साथ ही सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसे देखते हुए सभी बाड़ों में कूलर लगाए गए हैं। साथ ही भरपूर पानी और उनकी डाइट में भी बदलाव किया गया है।

