नया रायपुर में Live हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो पलटी, ड्राइवर का हुआ ये हाल

रायपुर. नया रायपुर में एक तेज रफ्तार बोलेरो हवा उछलने के बाद पलट गई। घटना स्थल मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसे का लाइव एक्शन देखकर हैरान (Live accident in Naya Raipur) रह गए। ड्राइवर ने जब मदद के लिए आवाज लगाई तो दौड़कर पहुंचे लोगों ने उसे बोलेरो (Road accident in chhattisgarh) से निकाला। जिसके बाद उसे एंबुलेंस से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसा मंत्रालय (Ministry of chhattisgarh) की ओर जाने वाले मार्ग पर हुआ है।

लोगों को लगा चल रही फिल्म की शूटिंग

नया रायपुर की सूनसान सड़क पर अचानक बोलेरो के हवा में उछलने और पलट जाने की घटना को लाइव देखने के बाद लोगों को लगा कि किसी फिल्मी की शूटिंग चल रही होगी। इसके कुछ देर बाद चिखने चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद पता चला कि हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बोलेरो में सिर्फ ड्राइवर सवार था। हादसे में उसे मामूली चोटें आई हैं। वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बोलेरों में कुछ लोग बैठे रहते तो बड़ा हादसा हो जाता है। घटना दो बजे की है। हादसे के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है।

नया रायपुर की सड़कों में शूट होती है एक्शन सीन

छत्तीसगढ़ की बहुत-सी फिल्मों की शूटिंग नया रायपुर की सड़कों पर फिल्माया जाता है। चमचमाती सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम रहती है। इसके अलावा नया रायपुर सुंदरता फिल्मों के लिए बहुत ही अच्छा सीन रहता है। इस हादसे को लोग कुछ पल के लिए फिल्मी मान रहे थे।

