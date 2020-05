रायपुर. कोरोना (Coronavirus) संकट के खिलाफ जंग में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) से बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। कोरोना संक्रमण के दायरे में आए तीन जिलों के 5 मरीज अब पूरी तरह संक्रमण मुक्‍त हो चुके हैं।

कोरोना जांच में सभी मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसके बाद आज सभी 5 मरीजों को एम्स (AIIMS Raipur) ने डिस्चार्ज कर घर भेज दिया। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 16 हो गई है। एम्स और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

एम्स (AIIMS Raipur) ने ट्वीट में बताया कि 5 मरीजों के वायरस से संक्रमित मुक्त होने के बाद आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज हुए मरीजों में 2 महिलाएं, 2 पुरुष और एक भी बच्चा शामिल है। जिसमें 2 महिला और एक बच्चा कवर्धा जिला के हैं, जबकि दुर्ग और सूरजपुर जिले से एक-एक पुरुष हैं। एम्स ने बताया कि प्रदेश में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 16 हो गई है।

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdeo) ने भी ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर। कोरोना संक्रमित 5 और मरीज हुए स्वास्थ्य। कवर्धा-3, 1 - दुर्ग और सूरजपुर से एक मरीज हुआ ठीक। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर हुई 16।

