Live Corona: छत्तीसगढ़ में आज मिले 46 मरीज, संक्रमितों की संख्या 32 सौ के पार

रायपुर. Live Corona: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Coronavirus Update) में रविवार को 46 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट के मुताबिक आज रायपुर, कोरबा, कोरिया, बिलासपुर, सरगुजा सहित अन्य जिले से वायरस संक्रमित मिले हैं। अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3207 तक जा पहुंची है। वहीं 52 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे। प्रदेश अब तक 2578 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं।

स्वास्थ्य विभाग (Chhattisgarh Health Department) की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक आज 46 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई। इसमें सर्वाधिक 15 मरीज रायपुर जिले के हैं। इसके बाद कोरबा से 11 मरीज मिले हैं। वहीं कोरिया से 6, बिलासपुर से 5, सरगुजा से 4, जांजगीर चांपा से 3, रायगढ़ से 2 संक्रमित मरीज मिले हैं।

