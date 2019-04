चुनाव से पहले बड़ा नक्सली हमला, PM मोदी ने ट्वीट कर लिखा- MLA भीमा मंडावी समर्पित कार्यकर्ता थे

दंतेवाड़ा. बस्तर संभाग से भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र विधायक भीमा मंडावी की नक्सली हमले में दर्दनाक मौत हो गई। दंतेवाड़ा के नकुलनार से 4 किमी दूर श्यामगिरी मुर्गा बाजार के पास घात लगाए हुए बैठे नक्सलियों ने भीमा मंडावी के काफिले को निशाना बनाया है। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए। वारदात शाम 4 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। इस हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने घोर निंदा की है।

प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक भीमा मंडावी की मौत को लेकर गहरा दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि विधायक भीमा मंडावी एक समर्पित कार्यकर्ता थे, उनके परिवार और समर्थकों के प्रति गहरी संवदेना है।

Shri Bhima Mandavi was a dedicated Karyakarta of the BJP. Diligent and courageous, he assiduously served the people of Chhattisgarh . His demise is deeply anguishing. Condolences to his family and supporters. Om Shanti.