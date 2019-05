इस लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की इस सीट पर प्रत्याशियों से ज्यादा मिले नोटा को वोट

रायपुर. चुनाव (Election) में मतदान के समय इस्तेमाल होने वाला एक ऑप्शन नोटा (NOTA) भी होता है। जिसका मतलब होता है नॉन ऑफ द अबव (None of the above) मतलब इनमें से कोई नहीं। मतदाता (Voter) इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब उन्हे किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देना होता। लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में नोटा का इस्तेमाल जमकर हुआ।

आइये जानते हैं छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के 11 लोकसभा सीटों में कहां कितना हुआ नोटा का इस्तेमाल (Election Results)

बस्तर (Bastar) लोकसभा सीट - 41667

सरगुजा लोकसभा सीट - 29265

कांकेर लोकसभा सीट - 26713

महासमुंद लोकसभा सीट - 21241

राजनांदगांव लोकसभा सीट - 19436

कोरबा लोकसभा सीट - 19305

रायगढ़ लोकसभा सीट - 15729

जांजगीर लोकसभा सीट - 9981

बिलासपुर लोकसभ सीट - 4365

रायपुर लोकसभा सीट - 4292

दुर्ग लोकसभा सीट - 4271

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के 11 लोकसभा सीटों (Lok Sabha Seat) में सबसे ज्यादा नोटा का इस्तेमाल बस्तर लोकसभा सीट पर हुआ है और सबसे कम नोटा का इस्तेमाल दुर्ग लोकसभा सीट पर हुआ है। लगातार बढ़ रहे नोटा (NOTA) के आंकड़ों को देखते हुए राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई है।

क्या है नोटा(NOTA)

नोटा मतदान के दौरान ईवीएम में एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके तहत अगर आपको कोई प्रत्याशी पसंद न हो तो आप नोटा को वोट दे सकते हैं। देश में नोटा का इस्तेमाल 2009 में शुरू हुआ था। स्थानीय लोगों को नोटा करने का इस्तेमाल करने वाला छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) पहला राज्य था। 2014 में नोटा का इस्तेमाल देशभर में लागू हो गया।

भाजपा ने की नोटा के जांच की मांग

छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा (Lok Sabha Election 2019) सीट में भाजपा के प्रत्याशी से ज्यादा वोट नोटा को मिला है। जिसके बाद भाजपा ने इसके जांच की मांग की है। साथ ही कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव में नोटा का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए।

