छत्तीसगढ़ में NOTA ने भाजपा को बस्तर और कांग्रेस को कोरबा में पछाड़ा

रायपुर. लोकसभा चुनाव (Chhattisgarh lok sabha election Results) में नोटा (NOTA) ने एक बार फिर राजनीतिक दलों का आईना दिखाने का काम किया है। दोपहर 1.45 बजे तक आए मतगणना के नतीजों को देखे तो नोटा ने भाजपा से बस्तर लोकसभा सीट और कांग्रेस से कोरबा की सीट छिनने में अपनी अहम भूमिका निभाई है।

कोरबा में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की पत्नी और कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत को 2 लाख 14 हजार 138 वोट और भाजपा प्रत्याशी ज्योतिनंद दुबे को 2 लाख 21 हजार 608 वोट मिला है। दोपहर तक जीत-हार का अंतर 7 हजार 470 वोट है। जबकि यहां के 9 हजार 372 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया है।

यदि यह वोट कांग्रेस के खाते में आता, तो परिस्थितियां बदल सकती है। यही स्थिति बस्तर लोकसभा सीट (Bastar Lok Sabha Seat) में देखने को मिल रही है। बस्तर के 32 हजार 344 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाकर मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार की कार्यशैली पर असंतोष जताया है। जबकि यहां जीत-हार का अंतर 36 हजार 428 वोट का था।

शहरी क्षेत्रों में कम दिखा असर

नोटा ((None Of The Above)) का असर शहरी क्षेत्रों की लोकसभा सीटों पर कम देखने को मिला है। दोपहर तक की स्थिति में बिलासपुर लोकसभा सीट में सबसे कम 2 हजार 34 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था। जबकि दुर्ग लोकसभा सीट में नोटा का बटन दबाने वालों की संख्या 2 हजार 102 और रायपुर लोकसभा सीट में 2 हजार 134 थी।

महासमुंद ने बदली फिजा

महासमुंद लोकसभा सीट पर अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सुबह से आगे रहने वाले कांग्रेस प्रत्याशी धनेन्द्र साहू दोपहर के बाद पीछे हो गए हैं। दोपहर 1.45 बजे की स्थिति में यहां भाजपा प्रत्याशी चुन्नीलाल साहू 13 हजार 866 वोट से आगे हो गए थे।

कांकेर में बदल सकती है तस्वीर

कांकेर लोकसभा सीट को लेकर काफी दिलचस्प मुकाबला दिखाई दे रहा है। यहां कांग्रेस के बीरेश ठाकुर और भाजपा के मोहन मंडावी के बीच सीधा मुकाबला है। यहां दोपहर तक भाजपा प्रत्याशी मोहन मण्डावी 12 हजार 195 वोट से आगे चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019 Results) के मद्देनजर यह अंतर काफी कम है। इस वजह से सभी की निगाह अब कांकेर लोकसभा सीट (Kanker Lok Sabha Seat) पर टिकी हुई है।