मदकू द्धीप में इतिहास के कई रहस्य दबे

दिनेश यदु@रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी से 90 किमी दूर मुंगेली जिले का मदकू द्धीप (Madku dweep) पुरातात्विक व पर्यटन (archaeological and tourism) के दृष्टिकोण से बेहद अहम है। मदकू द्धीप चारो तरफ से जंगल से घिरे होने के साथ ही शिवनाथ नदी (Shivnath River) की धारा के कारण दो भागों में बंटा हुआ है। लोगों ने इसका नाम बड़ा व छोटा द्धीप रख दिया है। द्धीप में कई प्रकार के औषधीय पेड़-पौधे हैं, जिनसे कई लाइलाज बीमारियों के इलाज का दावा किया जाता है। मदकू द्धीप में अवशेष मिले हैं।

मुण्डकोपनिषद की रचना

मदकू द्धीप को माण्डूक्य ऋषि (mandukya sage) की तपोभूमि माना जाता है। संत रामरूप दास त्यागी ने बताया, हमारे देश की एक पहचान के रूप में रुपए, पैसे या शासकीय चीजों में सत्यमेव जयते लिखा रहता है, इस शब्द का उल्लेख ऋषि मंडुक ने यहां मंडुकोपनिषद (Mandukopanishad)में की थी। इस महाकाव्य के पहले खंड का छठा मंत्र सत्यमेव जयते को संविधान (Constitution of Satyamev Jayate) में भी शामिल किया गया है।

