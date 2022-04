तेंदू से सजा बाजार, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में है कारगर

- बस्तर, सरगुजा सहित ओडिशा के जंगलों से भी आता है तेंदू

दिनेश यदु @ रायपुर. जंगलों में पाए जाने वाला फल तेंदू (fruit persimmon) आज कल राजधानी के बाजारों में दिख रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला यह फल फिलहाल ओडिशा से राजधानी के बाजारों में पहुंच रहा है। वैसे यह फल बस्तर, सरगुजार समेत राज्य सीमावर्ती वन क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इस सीजन में तेंदू आदिवासियों की आय (Tendu tribals income) का प्रमुख जरिया हाेता है। राजधानी रायपुर के शास्त्री बाजार, गोल बाजार, पुरानी बस्ती व टिकरापारा क्षेत्र में इन दिनों तेंदू का फल 50 से 80 रूपए किलो तक बिक रहा है। लोग बड़े चाव से इसे खरीद रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के गुण के कारण हाल के वर्षों में राजधानी में इसकी खपत बढी है।

तेंदू के फल से लेकर लकड़ी-पत्ते तक का उपयोग

छत्तीगसढ़ के अंबिकापुर, बस्तर, गरियाबंद, राजनांदगांव, महासमुंद क्षेत्र में अधिक मात्रा में तेंदु के पेड़ हैं। हर साल गर्मी के समय वनवासी परिवारों की आय का मुख्य जरिया होता है तेंदू पत्ता (Tendu leaves) और इसके फल। आदिवासी तेंदू पत्ता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि सरकार इसे समर्थन मूल्य पर खरीदती है।

