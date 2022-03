महापौर साहब गार्डन में सामुदायिक भवन बन जायेगा तो बच्चे खेलेंगे कहा ?

- जनचौपाल में महापौर को 20 आवेदन मिला

- राशन नहीं मिलने, स्ट्रीट लाइट तो मकान दिवलाने को लेकर लोग मिले महापौर से

रायपुर Published: March 29, 2022 09:00:55 am

रायपुर@ महापौर एजाज ढेबर (Mayor Ejaz Dhebar) ने अपने निवास लोगों की समस्या के निदान करने के लिए शनिवार से जन चौपाल की शुरुआत की है। जन चौपाल में सोम, मंगल, बुध व गुरुवार 10 से 11 के बीच सभी वार्ड के लोग महापौर से मुलाकात कर अपने समस्या को रख सकते हैं। जिसमें प्रमुख सप्ताह के राशन नहीं मिलने (not getting ration), स्टीट लाईट (Street Light) , गार्डन में भवन बनाने (building in the garden) सहित कई समस्यायें लोगों ने बतलाईं।

सोमवार को करीब 60 से अधिक लोग महापौर से मिलेे, जिसमें 20 आवेदन प्राप्त हुए। पटरी दोहरीकरण के चलते रेलवे द्वारा चुनाभट्टी (Notice to vacate Chunabhatti Basti by Railways) के लोगों को दो दिन के भीतर रेलवे किनारे के बस्ती खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, जिसे लेकर बस्ती के लोग महापौर से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। न्यू राजेन्द्र नगर में गार्डन में सामुदायिक भवन बनाने के मामले (Cases of construction of community building in the Garden in New Rajendra Nagar) को लेकर महापौर से मुलाकात की। लोगों ने महापौर को बताया, नगर निगम द्वारा 50 लाख रुपया की लागत से लोगों के लिए गार्डन बनाया था, जिसमें ही जोन 10 द्वारा सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। पार्क में सुबह शाम महिलाएं बच्चे एवं कॉलोनीवासी घुमने व बच्चे खेलने जाते हैं। इस पर महापौर ने कहा, जल्द की जांच करने उचित निर्यण लिया जाएगा।

