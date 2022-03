जरुरी खबर : दूध की कीमत पर बैठक कल

- दण्डात्तम कटौती बंद किया जाए

-पशु आहार संयंत्र तत्काल स्थापित किया जाए ताकि लागत मूल्य कम किया जा सके

- कृत्रिम गर्भाधान हेतु जेके ट्रस्ट को फिर से लाया जाए। वर्तमान में सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी भी पशु का ईलाज नहीं कर रहे है। जिससे पशु बांझ हो रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है।

रायपुर छत्तीसगढ़ दुग्ध उत्पादक संघ (Chhattisgarh Milk Producers Association) दूध के रेट बढ़ाने को लेकर 27 मार्च को बैठक करेंगे। संघ के अध्यक्ष सादराम पटेल ने बताया देवभोग दुग्ध उत्पादक किसानों (devbhog milk producer farmers) 27.50 में खरीदकर 50 से 55 रूपये लीटर में विक्रय कर रहा हैं, जो किसानों का शोषण हैं। 2019 के बाद किसानों का क्रय मूल्य भी नहीं बढ़ाया गया, जबकि उपभोक्ता का विक्रय मूल्य 10 रूपये प्रति लीटर बढ़ चुका हैं। कोई भी व्यापार 20 प्रतिशत से अधिक लाभ में चलाना अनुचित हैं। हमने अधिकृत अधिकारी को क्रय मूल्य प्रति लीटर 5 रूपये बढ़ाया जाने के लिए आवेदन दिया हैं, अगर 29 मार्च तक हमारी मांग पूरी नही होगा तो हम 1 अप्रेल से आंदोलन करेंगे। जिसके लिए 27 मार्च को बैठक का आयोजन किया गया हैं।

meeting will be held tomorrow on increasing the price of milk