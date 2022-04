माडिया पेज व राशन के साथ धरनास्थल पहुंचीं मितानिनें

- जान जोखिम में डालकर करते है काम

- स्थानीय जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन देते है

- 28 होने होने वाली रैली स्थगित

दिनेश यदु @ रायपुर. अपने पांच सूत्री मांग को लेकर पिछले 26 दिनों से प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के बैनर (State Health Mitanin Sangh) तले बूढ़ातालाब धरना स्थल (Budha Talab picket site) में प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर रोजाना हर जिले की मितानिनें सुबह से पहुंचती हैं। मंगलवार को सुबह दंतेवाड़ा जिले के गीदम, कटे कल्याण व बचेली से करीब एक हजार से ज्यादा मितानिनें धरना प्रदर्शन करने पहुंची। वे अपने साथ बस्तर का माडि़या पेज (Bastar ka madiya page) व खाने बनाने के लिए बर्तन व राशन के साथ पहुंचे। करीब सुबह 7 बजे सभी महिलाएं अपने साथ लाए मडि़या पेज को परसा पत्ते का दोना बनाकर पीते नजर आए। इसके बाद उनका प्रदर्शन शुरू हुआ।

जान जोखिम में डालकर करते हैं काम

कुवाकोंडा ब्लॉक की सरिता नायक ने बताया कि हमारा जिला चारों तरफ जंगल-पहाड़ों से घिरे होने के साथ-साथ घोर नक्सल क्षेत्र भी है। हम शासन की घर योजना को लोगो तक पहुचाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल जाते तो है, पर हमे वहा पर नक्सली काम करने नही देते हैं। कई बार मारपीट भी करते हैं। कटे कल्याण की सायरा बानो ने बताया हम अपनी मांग को लेकर स्थानीय विधायक व जनप्रतिनिधियों के पास जाते है, पर सब यही कहते हैं, आपकी बात को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की आश्वासन देते हैं।

