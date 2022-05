मोर घर मा शादी अउ मोर वार्ड मा बुता हाबे, तेला येला छोड़ के कैईसे जाहु चंडीगढ़

मोर घर मा शादी अउ मोर वार्ड मा बुता हाबे, तेला येला छोड़ के कैईसे जाहु चंडीगढ़

- इंदौर-चंडीगढ़ दौरे पर नहीं गए 15 से अधिक पार्षद, किसी के घर में शादी तो कोई बिछवा रहा पाइपलाइन

- लाखों खर्च कर चंडीगढ़ व इंदौर सफाई व्यवस्था देखने पहुंचे पार्षद

- एक पार्षद ने कहा- भारत के शहरों की व्यवस्था देख चुके, दुबई ले जाते तो जाता

रायपुर Updated: May 06, 2022 08:23:40 am

दिनेश यदु @ रायपुर.शहर को स्वच्छ व स्वच्छता सर्वेक्षण (clean and sanitary survey) में नंबर वन लाने के लिए महापौर, पार्षद व निगम के अधिकारियों (Mayor, councilor and officers of the corporation) के साथ करीब एक सप्ताह के इंदौर व चंडीगढ़ के दौरे पर बुधवार को निकले हैं। 15 से अधिक पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने शादी व अन्य कारणों को लेकर दौरे पर जाने से इंकार कर दिया। वहीं, एक पार्षद ने कहा कि भारत के कई शहराें की सफाई व्यवस्था देख चुके हैं, दुबई ले जाते तो जरूर जाता। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण बुधवार को यह दल इंदौर पहुंचा। गुरुवार को दल ने इंदौर नगर निगम के कचरा पृथक की विधि व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित सी एंड डी वेस्ट प्लांट में ईंट बनाने के सिस्टम को देखा।

स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष के यहां भी शादी

निगम स्वस्थ्य विभागाध्यक्ष (head of corporation health department) नागभूषण यादव ने दौरे को लेकर कहा कि मेरे छोटे भाई की शादी है, जिसकी तैयारी को लेकर मै इस बार दौरे पर नहीं गया हूं। पहले तीन से चार बार देश के कई स्थानों पर दौरे करके आ चुका हूं। ऐसे ही जोन 6 की अध्यक्ष (Zone 6 Chair) निशा देवेन्द्र यादव ने कहा हमारे परिवार में शादी हो रही है, जिसके कारण दौरे पर नहीं जा पाए।

दुबई के लिए दिया था प्रस्ताव

एमआईसी सदस्य (MIC member) व पार्षद अजित कुकरेजा ने कहा कि मुझे कांग्रेस पाटी द्वारा युवा कांग्रेस के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ वार्ड के कई और भी कार्य हैं। पहले भी मै दो-तीन स्थानों का सफाई व्यवस्था देखकर आ चुका हूं। मैंने एक बैठक में महापौर को प्रस्ताव दिया था कि देश के अन्य राज्यों की सफाई व्यवस्था देख चुके हैं, एक बार दुबई में जाकर वहां की सड़कों व नाली की सफाई देख आते। क्योंकि जितना पैसा अभी लगा है, उतना ही खर्च दुबई दौरे में भी लगता।

मोर घर मा शादी अउ मोर वार्ड मा बुता हाबे, तेला येला छोड़ के कैईसे जाहु चंडीगढ़,मोर घर मा शादी अउ मोर वार्ड मा बुता हाबे, तेला येला छोड़ के कैईसे जाहु चंडीगढ़,मोर घर मा शादी अउ मोर वार्ड मा बुता हाबे, तेला येला छोड़ के कैईसे जाहु चंडीगढ़

यह भी पढ़ें - सौ मीटर जाने के लिए तीन सौ मीटर घूमकर जाने की मजबूरी

यह भी पढ़ें -धन वापसी: ऑनलाइन आवेदन मंगाए तो 2900 पीड़ित हुए गायब

यह भी पढ़ें -मदकू द्धीप में इतिहास के कई रहस्य दबे

यह भी पढ़ें - ऐसा क्या हो गया कि महिलाओ को करना पड़ा नारेबाजी IMAGE CREDIT: Dinesh Yadu @ Patrika Raipur बारिश पूर्व सफाई में व्यवस्था

निर्दलीय पार्षद संध्या नानू ठाकुर ने बताया कि हमारे वार्ड में अभी पानी की समस्या के साथ बारिश से पहले नाली की सफाई व पानी निकासी को लेकर लगातार कार्य चल रहा है, जिसके कारण दौरे पर नहीं गये। पहले वार्ड की समस्या दूर करेंगे फिर दौरा करेंगे।

सड़क में पाइपलाइन बिछ रहा है

जोन-5 अध्यक्ष व पार्षद मन्नू यादव ने बताया कि मेरे वार्ड में अभी सभी जगह पाइपलाइन के लिए सड़कों पर खुदाई का कार्य चल रहा है, जिसके कारण लोग मेरे पास पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में मैं दौरा नहीं कर सकता हूं।

स्वस्थ्य खराब जोन 9 अध्यक्ष व पार्षद प्रमोद मिश्रा ने बताया कि अभी हाल ही में यूपी से आया हूं, जिसके कारण मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है। महापौर का फोन आया था तो मैंने अपनी स्थिति बता दी है।

ये नहीं गए शहर के पार्षद

अजित कुकरेजा, सुमन राम प्रजापति, संध्या नानू ठाकुर, निशा देवेन्द्र यादव, उषा चंद्रहास निर्मलकर, नागभूषण यादव, समीर अख्तर, सरेश चन्नावर, मृत्युंजय दुबे, गोपेश साहू, मन्नू यादव, द्रौपदी हेमंत पटेत सहित 15 लोग से ज्याद दौरे पर नहीं गये हैं।

नगर निगम कमिश्नर प्रभात मलिक (Municipal Commissioner Prabhat Malik) ने कहा कि ट्रेन के सफर करने के लिए अनुमानित राशि निगम से स्वीकृत की गई है। दौरा जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि कौन गए हैं और कौन नहीं निर्दलीय पार्षद संध्या नानू ठाकुर ने बताया कि हमारे वार्ड में अभी पानी की समस्या के साथ बारिश से पहले नाली की सफाई व पानी निकासी को लेकर लगातार कार्य चल रहा है, जिसके कारण दौरे पर नहीं गये। पहले वार्ड की समस्या दूर करेंगे फिर दौरा करेंगे।जोन-5 अध्यक्ष व पार्षद मन्नू यादव ने बताया कि मेरे वार्ड में अभी सभी जगह पाइपलाइन के लिए सड़कों पर खुदाई का कार्य चल रहा है, जिसके कारण लोग मेरे पास पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में मैं दौरा नहीं कर सकता हूं।स्वस्थ्य खराब जोन 9 अध्यक्ष व पार्षद प्रमोद मिश्रा ने बताया कि अभी हाल ही में यूपी से आया हूं, जिसके कारण मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है। महापौर का फोन आया था तो मैंने अपनी स्थिति बता दी है।अजित कुकरेजा, सुमन राम प्रजापति, संध्या नानू ठाकुर, निशा देवेन्द्र यादव, उषा चंद्रहास निर्मलकर, नागभूषण यादव, समीर अख्तर, सरेश चन्नावर, मृत्युंजय दुबे, गोपेश साहू, मन्नू यादव, द्रौपदी हेमंत पटेत सहित 15 लोग से ज्याद दौरे पर नहीं गये हैं।नगर निगम कमिश्नर प्रभात मलिक (Municipal Commissioner Prabhat Malik) ने कहा कि ट्रेन के सफर करने के लिए अनुमानित राशि निगम से स्वीकृत की गई है। दौरा जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि कौन गए हैं और कौन नहीं पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें