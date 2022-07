एक ही परिवार के 3 सदस्यों की रहस्यमय तरीके से मौत, जाँच जारी

राष्ट्रीय राजमार्ग 163 पर बसे माटवाड़ा कस्बे से करीब 14 किमी दूर जैगुर में एक परिवार के तीन सदस्यों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। परिवार में कुल पांच सदस्य थे।

बीजापुर। राष्ट्रीय राजमार्ग 163 पर बसे माटवाड़ा कस्बे से करीब 14 किमी दूर जैगुर में एक परिवार के तीन सदस्यों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। चिकित्सा अधिकारियों ने पीएम के बाद मौत के कारण के खुलासे की बात कही है। परिजन शुरुवात में पीएम से इंकार करते रहे पर काफी समझाइस के बाद तैयार हुए।

