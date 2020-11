कई राज्यों में पटाखों पर बैन, NGT ने जारी किया आदेश, इन राज्यों को मिली सिर्फ 2 घंटे पटाखे छोड़ने की छूट

रायपुर। देशभर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी (National Green Tribunal) ने बड़ा आदेश जारी किया है। एनजीटी ने आज रात से 30 नवंबर की रात तक दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) सहित देश के उन शहरों और कस्बों में पटाखों पर पूरी तरह बैन (ban on firecrackers) लगा दिया है जहां पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता खराब रही। हालांकि इस आदेश के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध तो नहीं होगा लेकिन यहां सिर्फ दो घंटे ही पटाखे छोड़ने की छूट होगी।

National Green Tribunal pronounces total ban against sale or use of all kinds of firecrackers in Delhi NCR from midnight today till 30th November pic.twitter.com/6jBBnsZt43

एनजीटी (National Green Tribunal) ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वो कोरोना के मद्देनजर प्रदूषण पर रोक लगाने की तैयारी करेंगे। इस बाबत जल्द ही सर्कुलर जारी किया जायेगा। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि उन शहरों/ कस्बों में जहां हवा की क्वालिटी मोडरेट है, वहां भी सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाज़त होगी। ऐसी जगहों पर भी दीवाली छठ पूजा, क्रिमसस जैसे उत्सवों पर सिर्फ 2 घण्टे ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत होगी।

Use of firecrackers allowed only between 8 pm till 10 pm on Diwali and Gurupurab, and 11.55 pm till 1230 am on Christmas and New Year's eve: Haryana Government pic.twitter.com/nunxZRmdIB