National Testing Agency : Academic year 2023-24 के लिए JEE Main और NEET सहित 5 प्रमुख एंट्रेंस की तिथियां घोषित, ये है पूरा डिटेल ...

रायपुरPublished: Dec 17, 2022 03:15:22 pm Submitted by: Shiv Singh

छत्तीसगढ़ में इन अलग-अलग एंट्रेंस के माध्यम से गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर (GGU Blaspur) , एनआईटी रायपुर (NIT Raipur) , कई मेडिकल कॉलेजों (medical collegees) में प्रवेश लिया जाता है। एनटीए की ओर से एंट्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ में एंट्रेंस सेंटर (Entrance centar ) भी बनाए जाते हैं। एंट्रेंस तिथियां घोषित होने के बाद विद्यार्थियों को तैयारी में मदद मिलेगी बल्कि वे अपनी रैंक को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें पसंदीदा इंस्टीट्यूट मिले।

रायपुर. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (नेशनल टेस्ट एजेंसी -NTA Delhi ) ने ( For the Academic year 2023-24, following is the Calendar for some major examinations to be conducted by the NTA ) अगले Academic year 2023-24 के लिए होने वाली जेईई, कामन सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट सहित 5 प्रमुख एंट्रेंस की तिथियां जारी कर दी हैं। इन एंट्रेंस में देश भर के लाखों विद्यार्थी भाग लेते हैं। इन एंट्रेंस के रैंक के आधार पर उन्हें देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। इन एंट्रेंस के जरिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में भी दाखिले लिए जाते हैं।