भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना आपका WhatsApp Account हो सकता है बैन

335 शिकायतें शिकायतें मिलने के बाद से कंपनी ने 10 लाख से अधिक अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया था. यह केवल एक माह के दौरान की शिकायतों पर ही एक्‍शन लिया गया है. आपका व्‍हाट्सएप अकाउंट बैन होने की कई वहज हो सकती है. मैसेजिंग ऐप द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, खाता का गलत उपयोग करने पर और टर्म ऑफ सर्विस के अनुसार इसका उपयोग न करने पर खाता बंद किया जा सकता है. WhatsApp के टर्म ऑफ सर्विस सेक्‍शन में बताए Acceptable Use of Our Services के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्‍हाट्सएप खाते पर प्रतिबंध लग सकता है.