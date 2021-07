CG Corona Updates: टेस्ट कम, मरीज कम: 2 जिलों में शून्य, बीजापुर और चांपा में 30 प्लस

CG Corona Updates: टेस्ट कम, मरीज कम: 2 जिलों में नहीं मिला एक भी केस, बीजापुर और चांपा में 30 प्लस

New corona cases in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण (Corona cases in Chhattisgarh) को फैलने से रोकना है तो बड़ी संख्या में सैंपल, टेस्टिंग और कांटेक्ट ट्रेसिंग करनी होगी। मगर, बीते कुछ दिनों इनमें कमी साफ-साफ दिखाई दे रही है।