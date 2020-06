छत्तीसगढ़ के 65 विकासखंड रेड और 49 ऑरेंज जोन में, रायपुर के चारों ब्लॉक रेड जोन में शामिल

छत्तीसगढ़ के 65 विकासखंड रेड और 49 ऑरेंज जोन में, रायपुर के चारों ब्लॉक रेड जोन में शामिल

छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की नई सूची (New List of Red, Orange and Green Zone) जारी कर दी है। इस सूची में प्रदेश के 146 ब्लॉक में से 65 ब्लॉक रेड जोन जोन में हैं, तो 49 को ऑरेंज जोन में रखा गया है।